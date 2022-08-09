◆バドミントン 北海道選手権高校の部旭川予選（２、３日・鷹栖町総合体育館）

【男子】◇シングルス▽１部 ①渡部蓮（旭実）②中塩（旭実）③川田（旭実）④森山（旭実）◇ダブルス▽１部 ①鎌倉大起・森山生稀（旭実）②川田・中塩（旭実）③芹沢・渡部（旭実）④高橋・齋藤（旭工）▽２部 ①大須田幹・和田羽風（旭商）②松茂・藤井（旭西）③田口・松田（旭永嶺）③諏訪・関（旭商）

【女子】◇シングルス▽１部 ①三上優那（旭実）②中島（旭商）③井上（旭商）④大坂（旭商）◇ダブルス▽１部 ①大坂夏里奈・小國二葉（旭商）②三上・佐藤（旭実）③横田・芹沢（旭実）④新保・松倉（旭西）▽２部 ①渡辺晴菜・倉内姫花（旭西）②山本・小野（旭永嶺）③藤田・山本（旭商）③和島・大屋（旭商）