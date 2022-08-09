◆バドミントン 第４１回全道小学生大会旭川予選兼ミズノ杯（４日・鷹栖町総合体育館）

【男子】◇シングルス▽４年以下 ①村上心乃佑（東光）②平沼（東光）③森山（高台）④鈴木（東聖インパクト）▽５年 ①成田翼輝（神居Ｊ）②江口（東聖インパクト）③佐々木（神居Ｊ）④黒住（東栄）▽６年 ①森虹太（忠和）②伊藤（忠和）③清水（忠和）④平田（東光）◇ダブルス▽４年以下 ①十河侑聖・太田空良（東神楽Ｊ）②樋口・平林（鷹栖北野）③宮西・山中（鷹栖北野）④宮﨑・十河（東神楽Ｊ）▽５年 ①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②廣部・星（東光）③出口・山中（鷹栖北野）④川向・髙畠（鷹栖北野）▽６年 ①髙畠柊斗・吉田澄晴（ドリームＢＣ）②川村・佐々木（近二）③坪内・水上（近文）④長内・伊藤（陵雲）

【女子】◇シングルス▽４年以下 ①髙畠柚羽（鷹栖北野）②近藤（近文）③井上（鷹栖北野）④堰八（東聖インパクト）▽５年 ①和田杏虹（青雲）②堰八（東聖インパクト）③神野（高台）④濱田（東光）▽６年 ①水谷藍里（高台）②山本（東光）③北谷（富良野Ｊ）④後藤（鷹栖北野）◇ダブルス▽４年以下 ①平野心愛・榊田愛結（東光）②和泉・田中（鷹栖北野）③広瀬・中村（東神楽Ｊ）④鈴木・後藤（東神楽Ｊ）▽５年 ①田川さおり・太田明李（陵雲）②日置・宮崎（鷹栖北野）③三牧・由藤（東光）④上野・諸岡（陵雲）▽６年 ①木脇怜歩・佐藤心咲（東光）②近藤・副田（近文）③川越・小笠原（鷹栖北野）④西川・森川（新富）