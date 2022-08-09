　◆ソフトテニス　第３８回全道高校夏季選手権大会（１日・花咲コート）
　【男子】①岡侑依人・酒井時宗（旭実）②竹市・今野（帯広農）③類家・大野（旭明成）③和田・小泉（帯広農）
　【女子】①丸山明日美・籠山奈緒（登別明日）②増茂・長尾（旭東）③八重樫・新明（帯広大谷）③荒井・高松（旭東）