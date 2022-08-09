　◆ソフトテニス　第４１回スポーツハウス杯中学生大会（２、３日・花咲コート）
　【男子】▽準々決勝　堀・山田（旭教大付属）４―０高原・田嶋（名寄）、沖中・西原（広陵）４―３中山・八巻（東明）、大村・高橋（旭教大付属）４―２古屋・川上（東明）、高橋・駒津（名寄）４―０濱本・横尾（広陵）▽準決勝　堀・山田４―２沖中・西原、高橋・駒津４―０大村・高橋▽決勝　堀・山田４―２高橋・駒津
　【女子】▽準々決勝　山・笹村（明星）４―２森川・田村（啓北）、水口・佐藤（当麻）４―１五十嵐・菊池（名寄）、野元・熊谷（啓北）４―０髙橋優・貴田（広陵）、井澤・松橋（旭教大付属）４―２橘内・西木戸（比布中央）▽準決勝　水口・佐藤４―０山・笹村、井澤・松橋４―１野元・熊谷▽決勝　井澤・松橋４―１水口・佐藤