　◆テニス　第３５回旭川地区高校夏季大会（１、２日・忠和コート）
　【男子】▽１回戦　旭西５―０富良野、旭龍谷３―１旭北、旭永嶺４―１旭南、旭東３―２旭藤星▽準決勝　旭西５―０旭龍谷、旭永嶺４―１旭東▽決勝　旭西３―２旭永嶺▽３位決定戦　旭東３―２旭旭龍谷
　【女子】▽１回戦　旭永嶺４―１富良野緑峰、旭西３―０旭藤星、旭南４―１旭東▽準決勝　旭北３―２旭永嶺、旭南３―２旭西▽決勝　旭北３―２旭南▽３位決定戦　旭永嶺５―０旭西