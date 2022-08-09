　◆テニス　ソニー生命カップ第４４回レディーステニス大会第３３回旭川地区予選（４日・花咲コート）
　①長橋美喜・丹代美奈子（ジョイ・宮の森）②岩瀬・返町（スギムラ）③松山・吉川（宮の森・ジョイ）④深谷・吉田（ジョイ・旭川テニス協会）⑤清野・小野（ジョイ）⑥石川・増田（富良野テニス協会・旭川テニス協会）⑦酒向・荒井（旭川テニス協会・宮の森）⑧田辺・石沢（旭川テニス協会）