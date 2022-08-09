　◆テニス　藤原製麺杯ミックスダブルス大会（７月３１日・花咲コート）
　【男女混合】▽Ａ級　①千葉展義・上山友紀②堀江・岩崎▽Ｂ級　①後藤純児・永草麻由美②栃内絢・栃内歩▽Ｃ級　①得能義典・青山美幸②吉田・桐木▽Ｄ級　①石山貴寛・石山香織②今村・伊藤