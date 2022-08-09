◆テニス 藤原製麺杯ミックスダブルス大会（７月３１日・花咲コート）

【男女混合】▽Ａ級 ①千葉展義・上山友紀②堀江・岩崎▽Ｂ級 ①後藤純児・永草麻由美②栃内絢・栃内歩▽Ｃ級 ①得能義典・青山美幸②吉田・桐木▽Ｄ級 ①石山貴寛・石山香織②今村・伊藤