　◆軟式野球　高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（６、７日・東光第三球場ほか）
　▽１回戦　神楽・東光３７―０旭川、春光台・北門８―６忠和、六合・啓北８―３緑が丘、光陽７―６明星、中央１８―２旭教大付属、愛宕１０―７永山・東陽、永山南５―３東明、広陵　不戦勝　神居▽２回戦 　神楽・東光６―５春光台、光陽５―３六合・啓北、愛宕６―４中央、永山南１１―１広陵