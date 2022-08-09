◆軟式野球 第４９回旭川平和ラインズクラブ旗争奪少年大会（６、７日・当麻球場ほか）

▽１回戦 末広・永山中央２―１愛別、東豊１３―３美瑛、近文１０―２共栄、当麻・緑が丘合同７―０近一、三小 不戦勝 春光台、東五条６―３東聖、新富 不戦勝 比布、永山西８―４末広北・北鎮▽２回戦 東豊２３―０末広・永山中央、当麻・緑が丘合同１４―２近文、東五条１―０三小、新富１２―４永山西

▽準決勝 当麻・緑が丘合同３―２東豊、新富５―１東五条▽決勝 新富５―０当麻・緑が丘合同