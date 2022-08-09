　◆軟式野球　東日本２部旭川支部予選大会（６、７日・ぴっぷ球場ほか）
　▽１回戦　Ａ・Ｉ・Ｂ２―０ＪＲ旭川運転所、ジャッグル７―４旭川クラブ、アルティメット７―１カルド、旭川ホームストーリー１９―２アサヒカワＳＮＥＳ、ドリームナイン旭川７―４旭川赤十字病院、ブレイクホーキンス　不戦勝　旭川ＤＳ▽２回戦　旭川消防クラブ１１―１Ａ・Ｉ・Ｂ、アルティメット６―１ジャッグル、旭川ホームストーリー１１―１ドリームナイン旭川、ブレイクホーキンス１０―０石田兼松八興建設▽準決勝　アルティメット１２―１旭川消防クラブ、旭川ホームストーリー７―６ブレイクホーキンス