◆軟式野球 第１１回ガス燃料旗争奪ロースクールベースボール大会（６、７日・旭川ドリームスタジアムほか）

▽１回戦 永山西・東五条合同１５―１２西ブロック合同、旭ちび 不戦勝 春光台、東聖２６―７愛宕東▽２回戦 永山西・東五条合同１５―１１愛別、永山南１６―１３神居・西御料地合同、忠和１６―９旭ちび、東聖１５―１２当麻・緑が丘合同▽準決勝 永山西・東五条合同２１―１１永山南、忠和１２―７東聖▽決勝 忠和１８―７永山西・東五条合同▽３位決定戦 東聖２３―８永山南