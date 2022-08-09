　◆軟式野球　第１１回ガス燃料旗争奪ロースクールベースボール大会（６、７日・旭川ドリームスタジアムほか）
　▽１回戦　永山西・東五条合同１５―１２西ブロック合同、旭ちび　不戦勝　春光台、東聖２６―７愛宕東▽２回戦　永山西・東五条合同１５―１１愛別、永山南１６―１３神居・西御料地合同、忠和１６―９旭ちび、東聖１５―１２当麻・緑が丘合同▽準決勝　永山西・東五条合同２１―１１永山南、忠和１２―７東聖▽決勝　忠和１８―７永山西・東五条合同▽３位決定戦　東聖２３―８永山南