　◆アーチェリー　第５回全日本ゴールデンエイジカップ大会北海道地区大会（１１日・花咲洋弓場）
　【男子】▽小学生　①佐伯怜哉（幕別古舞）②倉知（札幌山鼻南）▽中学生　①遠山大陽（旭教大付属）
　【女子】▽中学生　①斉藤胡果（帯広第八）