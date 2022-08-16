　◆卓球　北海道選手権大会ジュニアの部予選（１３日・鷹栖町総合体育館）
　【男子】①野原曖流（翔くんとゆかいな仲間達）②徳島（旭北）③青山（旭北）③木田（旭実）⑤伊藤（エレッズ旭川）⑤山田（旭実）⑤高橋（中央中）⑤関川（旭工）
　【女子】①中田美聖（エレッズ旭川）②寺田（旭実）③高橋（日章少年団）③谷島（旭北）⑤織本（翔くんとゆかいな仲間達）⑤浜（旭商）⑤清水心（旭川ＨＴＴＣ）⑤後藤（旭農）