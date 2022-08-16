◆体操競技・新体操 第５７回旭川市選手権大会兼高体連旭川支部秋季大会兼第２５回北海道ジュニア地区交流大会（１３日・リアルター夢りんご体育館）

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【男子】▽Ｄ―３クラス優秀賞 山下蒼介（キッズスポーツたなだ）、谷湊介（あさひかわ）、沢井温大（あさひかわ）、樋郡蓮（あさひかわ）、斉藤蓮（キッズスポーツたなだ）▽Ｄ―２クラス ①樋郡仁（あさひかわ）②渡部（あさひかわ）③佐藤（東光ジュニア）④荒（忠和）⑤笹木（旭川ＴＡＧスポーツ）⑥中川（旭川ＴＡＧスポーツ）▽Ｄ―１クラス ①橋本周（旭川ＴＡＧスポーツ）②佐々木（旭川ＴＡＧスポーツ）▽Ｃ―２クラス ①斉藤成海（あさひかわ）▽Ａクラス ①松谷晄希（旭川ＴＡＧスポーツ）▽中学２部 ①半沢環汰（あさひかわ）②山田（あさひかわ）▽高校２部 ①上野大和（旭西）②市橋（旭西）③中嶋（旭西）④砂田（旭西）

【女子】▽Ｄ―３クラス優秀賞 土井月咲（あさひかわ）、市江翼（あさひかわ）、加藤楓葉（あさひかわ）、矢野楓（キッズスポーツたなだ）、高橋綾（キッズスポーツたなだ）、藤田莉誇（忠和）、佐々木 弥佳（あさひかわ）▽Ｄ―２クラス ①佐藤恋禾（あさひかわ）②藤村（旭川ＴＡＧスポーツ）③和田（旭川ＴＡＧスポーツ）③前田（あさひかわ）⑤金沢（あさひかわ）⑥中田（忠和）▽Ｄ―１クラス ①瀬波更紗（旭川ＴＡＧスポーツ）②中川（あさひかわ）▽Ｃクラス ①安沢羽琉（あさひかわ）▽Ｂクラス ①渡辺杏胡（旭川ＴＡＧスポーツ）▽Ａクラス ①三宅花奈（あさひかわ）

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【女子】◇団体▽週１コース ①旭川ジュニアクラブＢ②永山クラブさくら③永山クラブひまわり④旭川ジュニアクラブＡ⑤旭川ジュニアクラブＣ⑥永山クラブキューピー▽選手コース ①永山クラブ◇個人▽小学生１種目１部 ①熊崎里椛（旭川ジュニア）②大石（旭川ジュニア）▽同１種目２部 ①橋ひまり（永山）②土岐（旭川ジュニア）③岡本（永山）③藤本（旭川ジュニア）⑤坂 巻（旭川ジュニア）⑥木下（永山）▽中学生２種目 ①秋庭サラ（永山）②森（旭川ジュニア）③嶋田（旭川ジュニア）④橋（永山）⑤高嶋（永山）⑥藤本（旭川ジュニア）▽高校１部 ①熊崎桃音（旭川ジュニア）▽同２部 ①岡田紅音（旭商）②栗原（旭商）③内田（旭商）④守 屋（旭西）⑤森（旭西）