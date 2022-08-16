◆バレーボール ミカサカップ兼第４５回旭川小学生大会（６、１１日・旭川小体育館ほか）

【男子】▽決勝 永小 不戦勝 神楽岡

【女子】▽１回戦 永山西２―１永南、神居２―１東神楽▽２回戦 旭川２―０永山西、神楽岡２―０東光、永小２―０末広北、緑新２―１神居▽準決勝 旭川２―０神楽岡、緑新２―１永小▽決勝 旭川２―０緑新▽３・４位決定戦 永小２―１神楽岡

【男女混合】▽決勝 ひがしかわ２―０鷹栖北野