　◆バレーボール　ミカサカップ兼第４５回旭川小学生大会（６、１１日・旭川小体育館ほか）
　【男子】▽決勝　永小　不戦勝　神楽岡
　【女子】▽１回戦　永山西２―１永南、神居２―１東神楽▽２回戦　旭川２―０永山西、神楽岡２―０東光、永小２―０末広北、緑新２―１神居▽準決勝　旭川２―０神楽岡、緑新２―１永小▽決勝　旭川２―０緑新▽３・４位決定戦　永小２―１神楽岡
　【男女混合】▽決勝　ひがしかわ２―０鷹栖北野