◆テニス 北北海道オープンジュニアトーナメント（５～８日・忠和コート）

【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①神保圭汰（宮丘ＴＣ）②入江（宮の森ＳＣ旭川）③村本（ライジング）③吉田（ＳＦＣ）▽１４歳以下 ①長部悠（函館ピア）②井上（ＭＩＴＣ）③松田（ＤＪＴＴ）③押切（ライジング）▽１６歳以下 ①白戸来虹（ライジング）②加藤（旭北）③村本（ライジング）③白戸海（ライジング）▽１８歳以下 ①増田潤之介（ウエーブ）②鈴木（ＫＧセントラル）③遠山（旭西）③酒井（旭西）◇ダブルス▽１４歳以下 ①長部悠・松田貴生（函館ピア・ＤＪＴＴ）②石岡・八島（ＳＦＣ）③押切・岩井（ライジング・ＨＴＡ）③酒井・中津川（テニスパークジョイ・札幌向陵中）▽１６歳以下 ①田頭弦斉・渡辺怜旺（北見テニス協会）②白戸海・白戸来（ライジング）③佐々木・加津（旭永嶺）③佐藤・宮下（富良野高）▽１８歳以下 ①増田潤之介・鈴木隆之介（ウエーブ・ＫＧセントラル）②遠山・酒井（旭西）③金田・杉本（旭東・旭明成）③伊藤・小松（旭龍谷）

【女子】◇シングルス▽１６歳以下 ①行方ひな（ウイング）②斉藤（テニスパークジョイ）③為国（旭永嶺）③財津（ラインズコレクトＴ・Ａ）▽１８歳以下 ①小松芽生（ウイング）②牧野（ＳＦＣ）③手塚（旭北）③平沼（宮の森ＳＣ旭川）◇ダブルス▽１６歳以下 ①斉藤好花・行方ひな（テニスパークジョイ・ウイング）②大場・財津（ラインズコレクトＴ・Ａ）③古川・早川（旭西）③岡本・岡音（旭永嶺）▽１８歳以下 ①大塚沙知・諸戸里菜（士別翔雲）②手塚・野田（旭北）③岩瀬・飛騨野（旭永嶺）③安藤・飯村（富良野緑峰）