　◆ソフトテニス　第３３回中学校学年別団体対抗戦（８、９日・花咲コート）
　【男子】◇１年生▽１回戦　永山南２―１東明、神楽２―１旭教大付属、愛宕２―１北門▽準々決勝　永山南２―１光陽、東陽２―１神居、広陵２―１神楽、愛宕２―０永山▽準決勝　東陽２―１永山南、広陵２―０愛宕▽決勝　広陵２―０東陽◇２年生▽決勝トーナメント準々決勝　旭教大付属２―０東陽、神楽２―１忠和、広陵２―１愛宕、東明２―１旭川▽同準決勝　旭教大付属２―１神楽、東明２―１広陵▽同決勝　旭教大付属２―１東明
　【女子】◇１年生▽１回戦　神楽　不戦勝　緑が丘、啓北２―１東光、愛宕２―１北門、永山南２―０光陽、永山２―１東陽、広陵２―０明星▽準々決勝　神楽２―０東明、啓北２―１愛宕、永山２―０永山南、広陵２―０中央▽準決勝　神楽２―０啓北、広陵２―０永山▽決勝　広陵２―０神楽◇２年生▽決勝トーナメント１回戦　北門２―１永山南▽準々決勝　旭教大付属２―１北門、啓北２―１東陽、東光２―１光陽、永山２―１広陵▽同準決勝　啓北２―１旭教大付属、東光２―１永山▽決勝　啓北２―１東光