◆ソフトテニス 第３３回中学校学年別団体対抗戦（８、９日・花咲コート）

【男子】◇１年生▽１回戦 永山南２―１東明、神楽２―１旭教大付属、愛宕２―１北門▽準々決勝 永山南２―１光陽、東陽２―１神居、広陵２―１神楽、愛宕２―０永山▽準決勝 東陽２―１永山南、広陵２―０愛宕▽決勝 広陵２―０東陽◇２年生▽決勝トーナメント準々決勝 旭教大付属２―０東陽、神楽２―１忠和、広陵２―１愛宕、東明２―１旭川▽同準決勝 旭教大付属２―１神楽、東明２―１広陵▽同決勝 旭教大付属２―１東明

【女子】◇１年生▽１回戦 神楽 不戦勝 緑が丘、啓北２―１東光、愛宕２―１北門、永山南２―０光陽、永山２―１東陽、広陵２―０明星▽準々決勝 神楽２―０東明、啓北２―１愛宕、永山２―０永山南、広陵２―０中央▽準決勝 神楽２―０啓北、広陵２―０永山▽決勝 広陵２―０神楽◇２年生▽決勝トーナメント１回戦 北門２―１永山南▽準々決勝 旭教大付属２―１北門、啓北２―１東陽、東光２―１光陽、永山２―１広陵▽同準決勝 啓北２―１旭教大付属、東光２―１永山▽決勝 啓北２―１東光