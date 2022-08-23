◆テニス 第５回ダブルス大会（１４日・花咲コート）

【男子】▽Ａ級 ①川口武蔵・氏家崇志②千葉・山岸▽Ｂ級 ①白戸直・豊島拓男②狩野・今田▽Ｃ級 ①上杉義明・東弘幸②武田・菅野

【女子】▽Ａ級 ①今田美保・吉川しのぶ②松山・清野▽Ｂ級 ①櫛谷はる花・館田なお美②深谷・連川▽Ｃ級 ①田辺尚子・島田由美子②高橋・今野