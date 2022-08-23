　◆テニス　第５回ダブルス大会（１４日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①川口武蔵・氏家崇志②千葉・山岸▽Ｂ級　①白戸直・豊島拓男②狩野・今田▽Ｃ級　①上杉義明・東弘幸②武田・菅野
　【女子】▽Ａ級　①今田美保・吉川しのぶ②松山・清野▽Ｂ級　①櫛谷はる花・館田なお美②深谷・連川▽Ｃ級　①田辺尚子・島田由美子②高橋・今野