　◆サッカー　トラック協会杯第３４回全道少年団Ｕ―１１大会旭川地区予選大会（２１日・東川ゆめ公園）
　◇決勝トーナメント▽１回戦　コンサドーレ東川４―０陵雲、ビアンコネロ旭川３―０上富良野、リヴァーレ１―０トロンコ、ふらの３―０ウイングス・Ｚ▽準決勝　コンサドーレ東川３―０ビアンコネロ旭川、リヴァーレ３―２ふらの▽決勝　コンサドーレ東川４―０リヴァーレ
Ａ級で男子川口・氏家、女子今田・吉川が優勝