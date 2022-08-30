◆ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回夏期大会（２７、２８日・当麻スポーツセンターほか）

【男子】▽１回戦 陵雲７７―２２永山南、神居東７１―２５旭川第三、富良野２０―０近文、愛宕６９―１５忠和、緑が丘７２―２８西御料地、永山５０―２４美瑛、当麻８６―２１上富良野

【女子】▽１回戦 上富良野４０―２２愛宕東、向陵６９―１４忠和、神居東３０―１８東神楽、旭川ドルフィン３１―２６中富良野▽２回戦 近文３４―３２上富良野、愛宕４９―１６東川、富良野６７―１８緑が丘、向陵６１―１４陵雲、千代田４２―１４神居東、西御料地６３―６東栄、当麻７０―１９美瑛、永山６６―３０旭川ドルフィン