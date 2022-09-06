　◆バレーボール　協会長杯争奪大会（４日・旭工高体育館）
　▽１回戦　旭工２―０旭南、旭明成２―０旭東、旭北２―１旭西、旭実２―０旭高専▽準決勝　旭
工２―０旭明成、旭実２―０旭北▽決勝　旭実２―０旭工▽３位決定戦　旭北２―０旭明成