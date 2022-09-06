◆バレーボール 協会長杯争奪大会（４日・旭工高体育館）
▽１回戦 旭工２―０旭南、旭明成２―０旭東、旭北２―１旭西、旭実２―０旭高専▽準決勝 旭
工２―０旭明成、旭実２―０旭北▽決勝 旭実２―０旭工▽３位決定戦 旭北２―０旭明成
バレーボール 協会長杯争奪大会
2022/09/06
◆バレーボール 協会長杯争奪大会（４日・旭工高体育館）
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