　◆サッカー　第１４回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２９回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（６、７、１１日・東光公園球技場）
　広陵１―１稚内南、コンサドーレ旭川２ｎｄ３―０トラウム２ｎｄ、緑が丘７―１愛宕、コンサドーレ旭川２ｎｄ３―０愛宕、六合７―１広陵、緑が丘４―０稚内南、トラウム２ｎｄ６―０永山