◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５、６、８、１１、１９、２０日・東光公園球技場ほか）

ビアンコネロ旭川２―１中富良野、緑が丘２ｎｄ２―０上富良野、緑が丘３ｒｄ４―１永山南、神楽１―０アインス２ｎｄ、たかとんび５―０春光台、東光５―２ビアンコネロＲｕｇ、明星８―０北星、ＳＳＳＣ１０―０東明、神居東・忠和３―２留萌、東明２―０北門、神居東・忠和１３―１中央、羽幌９―０東陽、明星３―１ビアンコネロＲｕｇ、緑が丘２ｎｄ１―０名寄ＳＣ、上富良野１―１ＳＳＳＣ、アインスＦＳＶ３―０留萌、アインスＦＳＶ２―２上富良野、ビアンコネロＲｕｇ８―０永山南、中富良野３―２アインス２ｎｄ、ビアンコネロ９―０東川、富良野合同３―０神楽、東明３―１神居東・忠和、東陽５―０旭教大付属、東光１６―０永山南、ビアンコネロ５―１北星、アインスＦＳＶ６―０北門、北門１―１緑が丘２ｎｄ、上富良野１０―０中央、明星４―１緑が丘３ｒｄ、ビアンコネロ８―０アインス２ｎｄ、アインスＦＳＶ３―０名寄ＳＣ、ＳＳＳＣ６―０留萌、羽幌４―０増毛