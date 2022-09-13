◆柔道 第１５回講道館「形」北海道競技会（１１日・リアルター夢りんご体育館）

◇五の形 ①川村浩智・瀧谷仁（札幌柔道連盟）②斎藤・稲葉（札幌柔道連盟）◇古式の形▽優秀賞 稲葉正光・三上裕司（札幌柔道連盟）◇講道館護身術 ①瀧谷仁・川村浩智（札幌柔道連盟）②三上・稲葉（札幌柔道連盟）◇固の形 ①中沢祐紀・黒川利光（北見柔道連盟）②大村・山田（札幌柔道連盟）◇投の形 ①安田彩心・佐々木李斗（北見柔道連盟）②中尾・合田（旭川中央道場）③大野・大場（北見柔道連盟）▽奨励賞 田島・山口（北見柔道連盟）、野原・野呂（札幌柔道連盟）、山本・国分（名寄地方柔道連盟）、橋爪桜・橋爪友（北見柔道連盟）、山田・村田（北見柔道連盟）、井内・斉藤（空知柔道連盟）、今・高瀬（永山中）、山田葵・山田薫（札幌柔道連盟）、松林・蛯沢（末広北柔道場）