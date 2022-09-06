◆バレーボール ミカサ杯中学校大会（４日・鷹栖町総合体育館ほか）
◇決勝トーナメント▽１回戦 旭川２―０忠和、愛別・上川２―０愛宕、北門２―０北星、広陵２
―０東明、永山南２―０緑が丘、春光台２―１神居東、神楽２―０六合、神居２―１東川▽２回戦
旭川２―０愛別・上川、広陵２―０北門、永山南２―０春光台、神居２―０神楽
バレーボール ミカサ杯中学校大会
2022/09/06
◆バレーボール ミカサ杯中学校大会（４日・鷹栖町総合体育館ほか）
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