　◆バレーボール　ミカサ杯中学校大会（４日・鷹栖町総合体育館ほか）
　◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川２―０忠和、愛別・上川２―０愛宕、北門２―０北星、広陵２
―０東明、永山南２―０緑が丘、春光台２―１神居東、神楽２―０六合、神居２―１東川▽２回戦　
旭川２―０愛別・上川、広陵２―０北門、永山南２―０春光台、神居２―０神楽