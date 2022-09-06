◆ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回旭川地区夏期大会（３、４日・当麻スポーツセンターほか）
【男子】▽２回戦 陵雲４３―３３神居東、富良野３９―３７愛宕東、愛宕６４―３１緑が丘、当
麻８１―２５永山▽準決勝 富良野２０―０陵雲、当麻７３―３５愛宕
【女子】▽３回戦 近文６１―２０愛宕、向陵４２―３６富良野、千代田３９―３０西御料地、当
麻４５―４３永山▽準決勝 近文５５―２７向陵、当麻４１―３４千代田
ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回旭川地区夏期大会
2022/09/06
◆ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回旭川地区夏期大会（３、４日・当麻スポーツセンターほか）
スポーツの記録 最新の記事
- パークゴルフ 第１０回ペア大会ベストボール形式（８月２７日・神楽山パークゴルフ）
- 軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（３、４日・東明中グラウンドほか）
- 朝野球 おはよう野球末広大会（８月２９日・花咲グラウンド）
- 軟式野球 第１７回北海道選抜還暦大会（３、４日・スタルヒン球場）
- サッカー 第１０１回全国高校選手権大会北海道大会旭川地区予選
- サッカー 第２９回クラブチーム選手権北海道大会
- ソフトテニス 第１１回旭川しんきん杯小学生大会
- ソフトテニス 秋季加盟団体戦
- テニス 高体連旭川支部秋季大会
- テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会
- ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回旭川地区夏期大会
- バレーボール ミカサ杯中学校大会
- バレーボール 協会長杯争奪大会