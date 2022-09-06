◆ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回旭川地区夏期大会（３、４日・当麻スポーツセンターほか）

【男子】▽２回戦 陵雲４３―３３神居東、富良野３９―３７愛宕東、愛宕６４―３１緑が丘、当

麻８１―２５永山▽準決勝 富良野２０―０陵雲、当麻７３―３５愛宕

【女子】▽３回戦 近文６１―２０愛宕、向陵４２―３６富良野、千代田３９―３０西御料地、当

麻４５―４３永山▽準決勝 近文５５―２７向陵、当麻４１―３４千代田