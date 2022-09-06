　◆テニス　旭川秋季加盟団体対抗大会（８月２８日・花咲コート）
　【男子】▽１部　①あーる３０二軍②ジョイ③宮の森スポーツ倶楽部▽２部　①あーる３０オホー
ツク支部②あんこぼーるＫ③あーる３０道北支部▽３部　①ボルケーノ②ＡＹＫ③旭医大▽４部　①
あーる３０四軍②しみーず③Ｆｅａｉｎ▽５部　①旅路②宇治金時③花咲テニス会Ａ
　【女子】▽１部　①ゼブラレディース②ＡＭＵ　ＯＧ③ジョイ▽２部　①なでしこ旭川②ＡＣＬ③
モカ▽３部　①政球会②エルバッハ③ｔｅＡＭ―ＥＫ▽４部　①風のガーデン②マトリョーシカ③３
１０５テニス