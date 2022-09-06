◆テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会（８月２８日・花咲コート）
【男子】▽１部 ①あーる３０二軍②ジョイ③宮の森スポーツ倶楽部▽２部 ①あーる３０オホー
ツク支部②あんこぼーるＫ③あーる３０道北支部▽３部 ①ボルケーノ②ＡＹＫ③旭医大▽４部 ①
あーる３０四軍②しみーず③Ｆｅａｉｎ▽５部 ①旅路②宇治金時③花咲テニス会Ａ
【女子】▽１部 ①ゼブラレディース②ＡＭＵ ＯＧ③ジョイ▽２部 ①なでしこ旭川②ＡＣＬ③
モカ▽３部 ①政球会②エルバッハ③ｔｅＡＭ―ＥＫ▽４部 ①風のガーデン②マトリョーシカ③３
１０５テニス
テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会
2022/09/06
◆テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会（８月２８日・花咲コート）
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