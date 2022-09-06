◆テニス 高体連旭川支部秋季大会（８月２７、２８日、９月３、４日・忠和コート）
【男子】◇団体▽１回戦 旭西４―１旭北、旭龍谷２―１旭藤星、旭南３―２旭東、旭永嶺４―１
富良野▽準決勝 旭西４―０旭龍谷、旭永嶺３―０旭南▽決勝 旭永嶺３―１旭西▽３位決定戦 旭
南３―０旭龍谷
◇ダブルス ①酒井琳太郎・遠山幹太（旭西）②金子・河野（旭永嶺）③杉本・小野寺（旭明成）
③西村・酒井（旭永嶺）
◇シングルス ①杉本真輝（旭明成）②加藤（旭北）③金田（旭東）③大嶽（旭北）
【女子】◇団体▽１回戦 富良野緑峰３―２旭西、旭永嶺２―０旭藤星、旭南４―１旭東▽準決勝
旭北４―１富良野緑峰、旭南３―１旭永嶺▽決勝 旭北３―２旭南
◇ダブルス ①手塚美結・野田樹（旭北）②安藤・飯村（富良野緑峰）③筒井・野村（旭北）③岩
瀬・飛弾野（旭永嶺）
◇シングルス ①石崎空乃（旭大高）②手塚（旭北）③筒井（旭北）③千葉（旭西）
テニス 高体連旭川支部秋季大会
2022/09/06
◆テニス 高体連旭川支部秋季大会（８月２７、２８日、９月３、４日・忠和コート）
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