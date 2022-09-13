　◆柔道　第２０回道北地方団体試合３人制（１１日・リアルター夢りんご体育館）
　▽順位　①トーエー企業②名寄地方柔道連盟③大竹はりきゅう整骨院▽優秀賞　植田諭（トーエー企業）、鈴木梢太（名寄地方柔道連盟）、大竹佑季（大竹はりきゅう整骨院）