【男子】◇団体▽高校 ①旭南Ｂ②旭農Ａ③旭商Ｂ◇個人▽高校 ①山本奈都（旭藤星）②石田（旭農）③別部（旭商）④国枝（旭南）⑤中右（旭商）▽一般 ①大門吉則（中富良野・富良野）②奥村（旭川Ｃ）③加藤（旭川Ｂ）④菅原（旭川Ｂ）⑤桜井（旭川Ａ）

【女子】◇団体▽高校 ①旭藤星Ａ②旭農Ａ③旭農Ｂ◇個人▽高校 ①山本有藍（旭商）②有木（旭農）③門脇（旭南）④浜野（旭農）⑤水上（旭農）▽一般 ①西股葉子（旭川Ｃ）②谷津（旭教大）③井上（旭教大）

【男女混合】◇団体▽一般 ①旭川Ｃ②旭川Ｂ③中富良野・富良野

◇佐竹杯 大門吉則（中富良野）