　【男子】◇団体▽高校　①旭南Ｂ②旭農Ａ③旭商Ｂ◇個人▽高校　①山本奈都（旭藤星）②石田（旭農）③別部（旭商）④国枝（旭南）⑤中右（旭商）▽一般　①大門吉則（中富良野・富良野）②奥村（旭川Ｃ）③加藤（旭川Ｂ）④菅原（旭川Ｂ）⑤桜井（旭川Ａ）
　【女子】◇団体▽高校　①旭藤星Ａ②旭農Ａ③旭農Ｂ◇個人▽高校　①山本有藍（旭商）②有木（旭農）③門脇（旭南）④浜野（旭農）⑤水上（旭農）▽一般　①西股葉子（旭川Ｃ）②谷津（旭教大）③井上（旭教大）
　【男女混合】◇団体▽一般　①旭川Ｃ②旭川Ｂ③中富良野・富良野
　◇佐竹杯　大門吉則（中富良野）