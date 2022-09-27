【男子】▽団体 ①旭永嶺②旭実③旭南▽個人 ①国枝駿輔（旭南）②林（留萌）③田西（旭農）④山本（美瑛）⑤水野（旭南）⑥堀川（旭永嶺）

【女子】▽団体 ①旭南②旭商③留萌▽個人 ①有木世凪（旭農）②水上（旭農）③佐々木（旭農）④中島（旭南）⑤和久（旭商）⑥笹本（旭南）