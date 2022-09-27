　▽１部　①エレッズ旭川Ａ②リワインド▽２部　①エレッズ旭川Ｂ②旭北高Ａ▽３部　①エレッズ旭川Ｃ②グッドスピードＡ▽４部　①陵雲クラブＢ②花咲クラブＡ▽５部　①卓心会Ｂ②愛宕スニーカーＡ▽６部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｂ②エレッズ旭川Ｄ▽７部　①グッドスピードＢ②花咲クラブＢ▽８部　①旭北高Ｂ②旭永嶺高Ｂ▽９部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②ＮＯＶＡ▽１０部　①旭実高Ｃ②ＴＴうつみ▽１１部　①鷹栖クラブ②旭南高Ｂ▽１２部　①グッドスピードＣ②卓親会▽１３部　①フリーダムＡ②旭北高Ｃ▽１４部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｄ②やよいクラブ▽１５部　①チームキヨスギＡ②ななかまど同好会Ａ▽１６部　①エレッズ旭川Ｇ②フリーダムＢ▽１７部　①ななかまど同好会Ｂ②たかすホークス▽１８部　①ＰＰファミリア②大成クラブＢ