　【男子】▽１回戦　旭実２―０旭南、旭東２―１旭明成、旭北２―１旭西、旭工２―０旭高専▽決勝リーグ　旭実２―０旭東、旭工２―０旭北　旭実２―０旭東、旭工２―０旭北、旭実２―０旭北、旭工２―０旭東、旭東２―０旭北、旭工２―０旭実▽順位　①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭東１勝２敗④旭北３敗
　【女子】▽１回戦　旭龍谷２―０旭東、旭永嶺２―１旭北、旭西２―０旭商、旭明成２―０旭南▽決勝リーグ　旭龍谷２―０旭永嶺、旭明成２―０旭西　旭龍谷２―０旭永嶺、旭明成２―０旭西、旭龍谷２―０旭西、旭明成２―０旭永嶺、旭永嶺２―０旭西、旭龍谷２―０旭明成▽順位　①旭龍谷３勝②旭明成２勝１敗③旭永嶺１勝２敗④旭西３敗　