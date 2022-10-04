【男子】①荒木千晴②寺越栄一③清本秀樹④千種隆⑤髙田米雄⑥川瀬仁⑦横溝茂夫⑧江口明⑨石橋大明⑩荻野法男
【女子】①後藤百合子②江口奈津美③渡瀬洋子④武田富志子⑤橋本隆子⑥秋山輝子⑦北谷未智留⑧岡田啓子⑨大橋寿子⑩鳥本和子
◆パークゴルフ 第６回感謝祭（９月２３日・神楽山パークゴルフコース）
2022/10/04
【男子】①荒木千晴②寺越栄一③清本秀樹④千種隆⑤髙田米雄⑥川瀬仁⑦横溝茂夫⑧江口明⑨石橋大明⑩荻野法男
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