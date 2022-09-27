　【男子】▽決勝リーグ　旭実３―０旭東、旭実２ー１旭明成、旭実２―１旭工、旭東２―１旭明成、旭東３―０旭工、旭工２―１旭明成▽順位　①旭実３勝②旭東２勝１敗③旭工１勝２敗④旭明成３敗
　【女子】▽決勝リーグ　旭東２―１旭商、旭東３―０留萌、旭東３―０旭北、旭商３―０留萌、旭商２―１旭北、旭北３―０留萌▽順位　①旭東３勝②旭商２勝１敗③旭北１勝２敗④留萌３敗