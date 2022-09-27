　【男子】▽ダブルス　①木原真樹・宇都太智（とわの森三愛）②大沢・山崎（とわの森三愛）③西・小杉（道科学大高）③長南・太田（とわの森三愛）▽シングルス　①西拓郎（道科学大）②根田（道科学大）③大沢（とわの森三愛）③長南（とわの森三愛）
　【女子】▽ダブルス　①高橋果鈴・吉根珠樹（とわの森三愛）②椎木・能登（とわの森三愛）③平島・中村（とわの森三愛）③高橋・藤岡（札幌龍谷）▽シングルス　①中村羽稀（とわの森三愛）②籠山（登別明日）③大場（札幌龍谷）③勝俣（とわの森三愛）