【男子】▽ダブルス ①木原真樹・宇都太智（とわの森三愛）②大沢・山崎（とわの森三愛）③西・小杉（道科学大高）③長南・太田（とわの森三愛）▽シングルス ①西拓郎（道科学大）②根田（道科学大）③大沢（とわの森三愛）③長南（とわの森三愛）
【女子】▽ダブルス ①高橋果鈴・吉根珠樹（とわの森三愛）②椎木・能登（とわの森三愛）③平島・中村（とわの森三愛）③高橋・藤岡（札幌龍谷）▽シングルス ①中村羽稀（とわの森三愛）②籠山（登別明日）③大場（札幌龍谷）③勝俣（とわの森三愛）
◆ソフトテニス 第５２回北海道高校新人選手権大会（１７、１８日・花咲コート）
2022/09/27
【男子】▽ダブルス ①木原真樹・宇都太智（とわの森三愛）②大沢・山崎（とわの森三愛）③西・小杉（道科学大高）③長南・太田（とわの森三愛）▽シングルス ①西拓郎（道科学大）②根田（道科学大）③大沢（とわの森三愛）③長南（とわの森三愛）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆バレーボール 全日本高校選手権大会北海道予選会旭川地区競技会（１８、１９日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆卓球 第３５回加盟団体オープン大会兼第３５回バタフライカップ争奪大会一般の部（２５日・鷹栖町総合体育館）
- ◆弓道 第４４回北海道高校選抜大会北北海道大会旭川支部予選会（１８、１９日・市弓道場誠心館）
- ◆弓道 第５８回旭川地区選手権大会兼第１９回皇后杯受賞記念佐竹杯争奪大会（２５日・市弓道場誠心館）
- ◆軟式野球 会長旗兼秋季選手権大会（１７～１９日・東光公園第２球場ほか）
- ◆軟式野球 第２０回星野伸之旗争奪少年大会（１７～１９日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 あさひかわ新聞杯争奪小堀千代蔵記念第２７回旭川少年チャンピオン大会（２３～２５日・スタルヒン球場）
- ◆サッカー 旭川市市制施行１００年記念第９回ヤマザキ・旭川ガス杯道北地域少年大会（１７～１９日・東光公園球技場ほか）
- ◆陸上競技 第２５回石狩川駅伝大会（１８日・石狩川河川敷花咲大橋発着コース）
- ◆ソフトテニス 第３４回旭川市小学生大会（２４日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第１０回北海道中学生インドア選手権シングルス大会上川代表戦（２３日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第５２回北海道高校新人選手権大会（１７、１８日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４８回全日本高校団体選抜大会旭川支部予選会（２４、２５日・花咲コート）
- ◆バスケットボール 北海道高校選手権大会旭川地区予選会（１７、１８、１９日・旭実高体育館ほか）
- ◆バスケットボール 第３回全国Ｕ１５選手権大会旭川地区予選（１７、１８、２３、２４日・鷹栖中体育館ほか）
- ◆ミニバスケットボール 第１回こばと杯争奪大会兼第４４回旭川地区夏期大会（１８日・上富良野社教センター）
- ◆バドミントン 第２７回会長杯高校選手権大会兼ヨネックス杯（１７、１８、２３、２４日・鷹栖町総合体育館ほか）