【男子】①小西信司②八重樫伸夫③狩野均④藤丸茂⑤荻野法男⑥川瀬仁⑦寺越栄一⑧平野文昭⑨荒木千晴⑩国井真人
【女子】①武田富志子②秋山輝子③猪野礼子④角張由美子⑤江口奈津美⑥大橋寿子⑦後藤百合子⑧成田澄江⑨佐々木靜枝⑩千葉暢子
◆パークゴルフ 第２５回秋季大会（９月１９日・神楽山パークゴルフコース）
2022/10/04
【男子】①小西信司②八重樫伸夫③狩野均④藤丸茂⑤荻野法男⑥川瀬仁⑦寺越栄一⑧平野文昭⑨荒木千晴⑩国井真人
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