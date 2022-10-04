　【男子】①小西信司②八重樫伸夫③狩野均④藤丸茂⑤荻野法男⑥川瀬仁⑦寺越栄一⑧平野文昭⑨荒木千晴⑩国井真人
　【女子】①武田富志子②秋山輝子③猪野礼子④角張由美子⑤江口奈津美⑥大橋寿子⑦後藤百合子⑧成田澄江⑨佐々木靜枝⑩千葉暢子