　…団体…　
①末広北柔道場Ａ②北柔会道場Ａ③旭川中央道場③末広北柔道場Ｂ
　…個人…
　【男女混合】◇幼児　①福井一登（北柔会）②米田（末広北）③山口（末広北）③井上（末広北）
　【男子】◇小学生▽１年　①坂本渉（北柔会）②桒田（渡辺道場）③佐々木（末広北）③堺井（末広北）▽２年　①高崎海音（北柔会）②川島（末広北）③井上（末広北）▽３年　①成田謙真（末広北）②坂本（北柔会）③福士（末広北）▽４年　①錦川陽生（旭川中央）②久保（末広北）③山口（末広北）③小山内（北柔会）▽５年　①五木田士玄（北柔会）②安藤（旭川中央）③蛯沢（末広北）③菊地（北柔会）▽６年　①秋山響（末広北）②佐藤（北柔会）③前林（カムイ）③合田（旭川中央）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①大串月耶（末広北）②小林（末広北）③菅原（北柔会）③川村（旭川中央）▽３・４年　①桑辺あかり（北柔会）②石田（北柔会）③森脇（末広北）③菊地（北柔会）▽５・６年　①小山内くるみ（北柔会）②山口（末広北）③中尾（旭川中央）③鈴木（末広北）