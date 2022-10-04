…団体…
①末広北柔道場Ａ②北柔会道場Ａ③旭川中央道場③末広北柔道場Ｂ
…個人…
【男女混合】◇幼児 ①福井一登（北柔会）②米田（末広北）③山口（末広北）③井上（末広北）
【男子】◇小学生▽１年 ①坂本渉（北柔会）②桒田（渡辺道場）③佐々木（末広北）③堺井（末広北）▽２年 ①高崎海音（北柔会）②川島（末広北）③井上（末広北）▽３年 ①成田謙真（末広北）②坂本（北柔会）③福士（末広北）▽４年 ①錦川陽生（旭川中央）②久保（末広北）③山口（末広北）③小山内（北柔会）▽５年 ①五木田士玄（北柔会）②安藤（旭川中央）③蛯沢（末広北）③菊地（北柔会）▽６年 ①秋山響（末広北）②佐藤（北柔会）③前林（カムイ）③合田（旭川中央）
【女子】◇小学生▽１・２年 ①大串月耶（末広北）②小林（末広北）③菅原（北柔会）③川村（旭川中央）▽３・４年 ①桑辺あかり（北柔会）②石田（北柔会）③森脇（末広北）③菊地（北柔会）▽５・６年 ①小山内くるみ（北柔会）②山口（末広北）③中尾（旭川中央）③鈴木（末広北）
◆柔道 第３５回旭川平和ライオンズクラブ少年少女大会（２日・リアルター夢りんご体育館）
2022/10/04
…団体…
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