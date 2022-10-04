　【男子】▽シングルス　①堀渚颯（東明）②河野（東明）③阿部（春光台）④東海林（北門）⑤岸本（春光台）⑤吉田（東明）⑤西岡（東明）⑤奥村（北門）▽ダブルス　①堀渚颯・河野颯汰（東明）②奥村・東海林（北門）③吉田・西岡（東明）④阿部・川田（春光台）⑤漆原・坂東（東陽）⑤丸田・山形（東明）⑤野原・岸本（春光台）⑤平尾・山本（東陽）
　【女子】▽シングルス　①豊嶋彩衣心（東鷹栖）②原田（東明）③菅野（愛宕）④阿部（東神楽）⑤柿崎（東明）⑤村上（東明）⑤村瀬（広陵）⑤谷口（春光台）▽ダブルス　①原田麻央・柿崎結（東明）②豊嶋・伊藤（東鷹栖）③佐藤・村上（東明）④谷口・神野（春光台）⑤菅野・池沢（愛宕）⑤村瀬・田川（広陵）⑤二階堂・樋口（愛宕）⑤小暮・園田（東鷹栖）