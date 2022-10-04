◆ソフトテニス　第４７回全道中学インドア大会旭川予選（１日・花咲コート）
　【男子】▽準々決勝　堀・山田（旭教大付属）３―０石川・小林（愛宕）、古屋・川上（東明）３―０真鍋・新井（光陽）、大村・高橋（旭教大付属）３―１加藤・小野寺蓮（旭川）、沖中・西原（広陵）３―０加藤・早川（光陽）▽準決勝　堀・山田３―０真鍋・新井、沖中・西原３―１大村・高橋▽決勝　堀・山田３―１沖中・西原
　【女子】▽準々決勝　井沢・松橋（旭教大付属）３―２岡田・上西（永山）、高橋優・貴田（広陵）３―２高宮・梅木（光陽）、佐藤・秡川（広陵）３―０松原・黒谷（北門）、野元・森川（啓北）３―０服部胡・岸本（広陵）▽準決勝　井沢・松橋３―０高宮・梅木、野元・森川３―１佐藤・秡川▽決勝　野元・森川３―０井沢・松橋