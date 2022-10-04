【男子】▽Ａ級 ①広野裕介・古舘京平②下崎・工藤▽Ｂ級 ①白戸直・三浦拓也②野本・尾形▽Ｃ級 ①牛草博之・笹原孝幸②野村徹・野村和
【女子】▽Ａ級 ①細野友枝・菅原智巳②今田・浜口▽Ｂ級 ①鷲頭亜妃子・前川由香②田辺・島田▽Ｃ級 ①長野奈緒子・永草麻由美②坪坂・舟根
◆テニス 第６回ダブルス大会（９月２５日・花咲コート）
2022/10/04
【男子】▽Ａ級 ①広野裕介・古舘京平②下崎・工藤▽Ｂ級 ①白戸直・三浦拓也②野本・尾形▽Ｃ級 ①牛草博之・笹原孝幸②野村徹・野村和
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