【男子】▽Ａ級 ①広野裕介・古舘京平②下崎・工藤▽Ｂ級 ①白戸直・三浦拓也②野本・尾形▽Ｃ級 ①牛草博之・笹原孝幸②野村徹・野村和

【女子】▽Ａ級 ①細野友枝・菅原智巳②今田・浜口▽Ｂ級 ①鷲頭亜妃子・前川由香②田辺・島田▽Ｃ級 ①長野奈緒子・永草麻由美②坪坂・舟根