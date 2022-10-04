【男子】▽１７歳以下 ①酒井琳太郎・遠山幹太（旭西）②金田・杉本（旭東・旭明成）
【女子】▽１７歳以下 ①大塚沙知・諸戸里菜（士別翔雲）②小嶋・小嶋（札幌南・ライジング）
◆テニス 旭川オープン秋季ジュニアダブルス大会（９月２３～２５日・忠和コート）
2022/10/04
【男子】▽１７歳以下 ①酒井琳太郎・遠山幹太（旭西）②金田・杉本（旭東・旭明成）
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