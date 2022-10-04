　イーストリバー１１―４マリア、旭川ダンディーズ７―１ケークラブ、イーストリバー８―２旭川ダンディーズ、ケークラブ４―３マリア、ケークラブ１２―３旭川ダンディーズ、イーストリバー５―４旭川ダンディーズ、ケークラブ５―３マリア、イーストリバー　不戦勝　ケークラブ、マリア３―２旭川ダンディーズ、マリア９―１ケークラブ、イーストリバー１７―０旭川ダンディーズ、イーストリバー６―１マリア、マリア５―４旭川ダンディーズ、イーストリバー４―０ケークラブ▽順位　①イーストリバー②マリア