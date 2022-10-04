◇学童▽１回戦 旭稜野球少年団１６―０名寄南クラブ野球少年団▽準決勝 旭稜野球少年団８―１稚内野球スポーツ少年団、天塩タイガース２０―０幾寅タイガース▽決勝 旭稜野球少年団１０―０天塩タイガース
◇一般▽１回戦 旭川ドジャース１２―２名寄市立大▽準決勝 旭川ドジャース５―０苫前倶楽部、猿払村野球クラブ１４―２富良野市役所野球部▽決勝 旭川ドジャース７―０猿払村野球クラブ
◆軟式野球 第４７回道北５支部交流チャンピオン大会（１、２日・旭川ドリームスタジアム）
2022/10/04
◇学童▽１回戦 旭稜野球少年団１６―０名寄南クラブ野球少年団▽準決勝 旭稜野球少年団８―１稚内野球スポーツ少年団、天塩タイガース２０―０幾寅タイガース▽決勝 旭稜野球少年団１０―０天塩タイガース
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第４７回道北５支部交流チャンピオン大会（１、２日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆朝野球 東豊リーグ（７月１９日～９月２６日・東光公園第２球場）
- ◆テニス 旭川オープン秋季ジュニアダブルス大会（９月２３～２５日・忠和コート）
- ◆テニス 第６回ダブルス大会（９月２５日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４７回全道中学インドア大会旭川予選（１日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第１６回ヨネックス杯中学新人大会（１、２日・光陽中体育館ほか）
- ◆柔道 第３５回旭川平和ライオンズクラブ少年少女大会（２日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆パークゴルフ 第２５回秋季大会（９月１９日・神楽山パークゴルフコース）
- ◆パークゴルフ 第６回感謝祭（９月２３日・神楽山パークゴルフコース）