　◇学童▽１回戦　旭稜野球少年団１６―０名寄南クラブ野球少年団▽準決勝　旭稜野球少年団８―１稚内野球スポーツ少年団、天塩タイガース２０―０幾寅タイガース▽決勝　旭稜野球少年団１０―０天塩タイガース
　◇一般▽１回戦　旭川ドジャース１２―２名寄市立大▽準決勝　旭川ドジャース５―０苫前倶楽部、猿払村野球クラブ１４―２富良野市役所野球部▽決勝　旭川ドジャース７―０猿払村野球クラブ