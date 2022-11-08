▽１回戦 上富良野３―０ビアンコネロ、神居東４―２北門、アインスＦＳＶ２―１明星、春光台８―０美瑛、東明６―０永山南、東神楽２―２（ＰＫ７―６）中央、富良野西２―０旭教大付属、北星１２―０東陽、中富良野 棄権 忠和▽２回戦 トラウム旭川３―０上富良野、神居東２―２（ＰＫ８―７）アインスＦＳＶ、愛宕５―４春光台、東明２―２（ＰＫ４―３）広陵、六合１―１（ＰＫ６―５）東神楽、永山１―０富良野西、東光７―０北星、緑が丘９―３中富良野▽３回戦 トラウム旭川７―１神居東、愛宕１０―１東明、六合４―１永山、緑が丘５―２東光▽準決勝 トラウム旭川５―０愛宕、緑が丘６―１六合▽決勝 トラウム旭川４―１緑が丘
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2022/11/08
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