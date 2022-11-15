…形…

【男女混合】▽白帯 ①橋本聡介（国際武術）▽幼児 ①西池昴（志武館）②上田蓮（魁星舘）③上田湊（魁星舘）▽一般 ①宮村瑞希（坂下道場）②矢内（涛孝会）③本保（旭川）▽シニア ①秋山洋幸（幸武舘）②曽山（皇仁館）③和島（旭川）

【男子】◇小学生▽１年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②陶山（武禅塾）③金子（黎真塾）▽２年 ①原吏玖（志武館）②高松（魁星舘）③萩原（ワールド）③上田（魁星舘）▽３年 ①半田福（坂下道場）②宮村（坂下道場）③竹腰（国際武術）▽４年 ①安斎悠真（魁星舘）②横沢（旭養心館）③下広（坂下道場）③伊藤（空手之道）▽５年 ①新川莉琥斗（魁星舘）②竹腰（国際武術）③上森（ワールド）③寒河江（武禅塾）▽６年 ①伊藤采弥（武禅塾）②姜（国際武術）③清水（武禅塾）③平野（ワールド）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②渡辺（武禅塾）③三村（ワールド）③斉藤（ワールド）◇高校・大学 ①中川創（旭養心館）②中川尋（旭養心館）③阿部（ワールド）

【女子】◇小学生▽低学年 ①木ノ内咲衣（志武館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽３年 ①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③竹田（坂下道場）③トウグスバタル（幸武舘）▽４年 ①橋本陽花（国際武術）②速水（涛孝会）③千葉（涛孝会）▽高学年 ①塚本優槻（魁星舘）②志賀（空手之道）③荒井（坂下道場）◇中学生 ①志賀心咲（空手之道）②小林（ワールド）

…組手…

【男子】▽幼児 ①橘井律人（佛心塾）②上田湊（魁星舘）③高橋（武禅塾）③西池（志武館）◇小学生▽１年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②陶山（武禅塾）③佐藤（旭養心館）③金子（黎真塾）▽２年 ①石川大智（魁星舘）②上田（魁星舘）③高松（魁星舘）③橋本（国際武術）▽３年 ①田中章元（佛心塾）②竹腰（国際武術）③鈴木蒼海（佛心塾）③鈴木蒼空（佛心塾）▽４年 ①橘井奏汰（佛心塾）②横沢（旭養心館）③伊藤（千歳）③小林（ワールド）▽５年 ①竹腰信吾（国際武術）②寒河江（武禅塾）③上森（ワールド）③新川（魁星舘）▽６年 ①伊藤采弥（武禅塾）②横沢（旭養心館）③平野（ワールド）③今野（ワールド）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③トウグスバタル（幸武舘）③谷岡（ワールド）◇高校 ①阿部圭悟（ワールド）②中川（旭養心館）▽一般 ①松山雄亮（千歳）②長井（旭川）③古井（幸武舘）③中川（旭養心館）

【女子】◇小学生▽低学年 ①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③速水（涛孝会）▽３年 ①塚本彩莉（魁星舘）②トウグスバタル（幸武舘）③佐藤根（魁星舘）▽４年 ①播磨理桜（佛心塾）②千葉（涛孝会）③相本（武禅塾）③橋本（国際武術）▽高学年 ①松村羚央（空手之道）②塚本（魁星舘）③志賀（空手之道）③鈴木（佛心塾）◇中学生 ①志賀心咲（空手之道）②小林（ワールド）

…団体…

◇形▽小学生低学年 ①志武館②魁星舘③ワールド神楽▽同中学年 ①魁星舘②旭川養心館Ｂ③旭川養心館Ａ▽同高学年 ①坂下道場②武禅塾Ａ③ワールド東光▽中学生 ①ワールド旭川②武禅塾

◇組手▽小学生高学年 ①佛心塾Ｂ②武禅塾③佛心塾Ａ③ワールド▽中学生 ①ワールドＡ②ワールドＢ