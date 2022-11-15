…形…
【男子】①河合晴紀（旭北）②白瀬（旭永嶺）②佐藤（旭西）
【女子】①神谷翠（旭商）②工藤（旭明成）③田中（旭工）
…組手…
【男子】▽６１㌔級 ①佐藤漣成（旭西）②中川（旭工）③丹（旭明成）▽７６㌔超級 ①奈良岡宏紀（留萌）②林（旭高専）
【女子】▽４８㌔級 ①工藤美羽（旭明成）▽５９㌔超級 ①伊藤優芽（留萌）②田中（旭工）
◆空手道 第１４回旭川支部高校選抜大会兼第４０回北海道高校選抜大会旭川支部予選大会（１３日・東光公園武道館）
2022/11/15
…形…
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