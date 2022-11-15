　…形…
　【男子】①河合晴紀（旭北）②白瀬（旭永嶺）②佐藤（旭西）
　【女子】①神谷翠（旭商）②工藤（旭明成）③田中（旭工）
　…組手…
　【男子】▽６１㌔級　①佐藤漣成（旭西）②中川（旭工）③丹（旭明成）▽７６㌔超級　①奈良岡宏紀（留萌）②林（旭高専）
　【女子】▽４８㌔級　①工藤美羽（旭明成）▽５９㌔超級　①伊藤優芽（留萌）②田中（旭工）