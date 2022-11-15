【男子】◇団体▽５人制 ①旭龍谷②旭大高▽３人制 ①旭工②旭東③旭南③旭実◇個人▽６０㌔級 ①前田逞悦（旭東）②阿部（旭龍谷）③森田（旭龍谷）③和歌（旭大高）▽６６㌔級 ①高谷駿（旭龍谷）②佐々木（旭大高）③宗像（旭南）③富樫（旭大高）▽７３㌔級 ①渋谷龍斗（旭工）②小滝（旭龍谷）③近野（旭大高）③金谷（旭大高）▽８１㌔級 ①熊谷琥白（旭龍谷）②君山（旭大高）③佐々木（旭工）③米田（旭東）▽無差別級 ①箕浦裕斗（旭龍谷）②大宮（旭龍谷）③西田（旭龍谷）③安孫子（旭龍谷）

【女子】◇団体 ①旭大高②旭明成◇個人▽４８㌔級 ①古川千亜季（旭大高）②藤堂（旭南）▽５２㌔級 ①熊谷和花（旭大高）②塚本（旭大高）▽５７㌔級 ①中川沙耶（旭大高）②野川（旭明成）▽６３㌔級 ①鈴木雪音（旭大高）②秋山（旭大高）▽無差別級 ①高桜恋奈（旭大高）②安孫子（旭明成）