　【男子】◇団体▽５人制　①旭龍谷②旭大高▽３人制　①旭工②旭東③旭南③旭実◇個人▽６０㌔級　①前田逞悦（旭東）②阿部（旭龍谷）③森田（旭龍谷）③和歌（旭大高）▽６６㌔級　①高谷駿（旭龍谷）②佐々木（旭大高）③宗像（旭南）③富樫（旭大高）▽７３㌔級　①渋谷龍斗（旭工）②小滝（旭龍谷）③近野（旭大高）③金谷（旭大高）▽８１㌔級　①熊谷琥白（旭龍谷）②君山（旭大高）③佐々木（旭工）③米田（旭東）▽無差別級　①箕浦裕斗（旭龍谷）②大宮（旭龍谷）③西田（旭龍谷）③安孫子（旭龍谷）
　【女子】◇団体　①旭大高②旭明成◇個人▽４８㌔級　①古川千亜季（旭大高）②藤堂（旭南）▽５２㌔級　①熊谷和花（旭大高）②塚本（旭大高）▽５７㌔級　①中川沙耶（旭大高）②野川（旭明成）▽６３㌔級　①鈴木雪音（旭大高）②秋山（旭大高）▽無差別級　①高桜恋奈（旭大高）②安孫子（旭明成）