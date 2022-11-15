【男子】◇団体▽決勝トーナメント１回戦 旭実３―０旭工、旭西３―２旭南、旭北３―０旭東、留萌３―０旭永嶺▽同準決勝 旭実３―０旭西、留萌３―０旭北▽同決勝 留萌３―１旭実◇シングルス▽スーパー ①桜井大地（留萌）②原（留萌）③杉山（留萌）③徳島（旭北）▽選抜 ①友兼涼輔（旭高専）②松崎（旭東）③安西（旭東）③三山（旭東）◇ダブルス ①桜井大地・杉山和也（留萌）②関川・大西（旭工）③原・門脇（留萌）③山田・望月（旭実）
【女子】◇団体▽決勝トーナメント準決勝 旭北３―０旭農、旭永嶺３―０旭南▽同決勝 旭北３―２旭永嶺◇シングルス▽スーパー ①三鍋春（旭永嶺）②新沼（旭永嶺）③谷島（旭北）③若山（旭永嶺）▽選抜 ①寺田らら（旭実）②金野（旭実）③丸山（旭東）③田代（旭東）◇ダブルス ①新沼愛夏・三鍋春（旭永嶺）②若山・長谷川（旭永嶺）③谷島・藤野（旭北）③宇高・畠（旭北）
◆卓球 全旭川高校新人大会兼第５０回北海道高校選抜大会旭川支部予選会（１２、１３日・鷹栖町総合体育館）
2022/11/15
【男子】◇団体▽決勝トーナメント１回戦 旭実３―０旭工、旭西３―２旭南、旭北３―０旭東、留萌３―０旭永嶺▽同準決勝 旭実３―０旭西、留萌３―０旭北▽同決勝 留萌３―１旭実◇シングルス▽スーパー ①桜井大地（留萌）②原（留萌）③杉山（留萌）③徳島（旭北）▽選抜 ①友兼涼輔（旭高専）②松崎（旭東）③安西（旭東）③三山（旭東）◇ダブルス ①桜井大地・杉山和也（留萌）②関川・大西（旭工）③原・門脇（留萌）③山田・望月（旭実）
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