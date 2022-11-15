　【男子】▽ダブルス　①堀渚颯・河野颯希（東明）②佐藤・新関（東神楽）③丸田・山形（東明）④武田・小川（東光）▽シングルス　①阿部泰士（春光台）②時田（東明）③西岡（東明）④川田（春光台）
　【女子】▽ダブルス　①原田麻央・柿崎結（東明）②佐藤・村上（東明）③二階堂・樋口（愛宕）④園田・小暮（東鷹栖）▽シングルス　①池沢花恋（愛宕）②菅野（愛宕）③伊藤（東鷹栖）④狩集（東陽）